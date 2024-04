Trovato il corpo di Aniello De Marino | scomparso dall’estate Di lui si era occupato anche a Chi l’ha visto

(Di sabato 6 aprile 2024) Un cadavere comparso all’improvviso, tra i rovi, mentre una squadra di operai era al lavoro sotto il ponte della ferrovia che costeggia la statale 11, tra Corbetta e Magenta in provincia di Milano, per ripulire l’area da piante ed erbacce. Non appena hanno notato qualcosa di strano nella vegetazione, i presenti hanno subito allertato le forze dell’ordine, che sono riuscite a identificare ilgrazie ai documenti contenuti nella tasca dei pantaloni: si tratta diDe, originario della provincia di Salerno,da Torino l’8 luglio. Il medico legale ha poi confermato che il decesso risaliva a diverse settimane prima, ma ancora non sono chiare le cause della morte. La vegetazione in quell’area aveva coperto il cadavere, in una zona oltretutto poco transitata da persone, e così nessuno lo aveva ...

Il corpo di una giovane donna è stato ritrovato da un passante in un bosco in Valle d’Aosta. Le indagini non escludono l’ omicidio .Leggi anche: Vicenza, scontro tra auto nella notte e poi le fiamme. ... (thesocialpost)

Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita in una frazione di La Salle, in Valle d’Aosta . Il ritrovamento risale a venerdì 5 aprile. La donna , non ancora identificata, presenta ferite ... (ilfattoquotidiano)

Donna trovata morta a La Salle in una cappella diroccata - AOSTA Era all'interno di una ex cappella diroccata la donna trovata morta a la Salle, vicino ad Aosta. Dai primi riscontri si tratta di una ragazza molto giovane. I passanti che… Leggi ...informazione

Giallo in valle d’Aosta: donna trovata morta in una cappella diroccata nei boschi - Una giovane donna è stata trovata morta in una piccola cappela diroccata in mezzo ai boschi di Le Salle, non lontano da Aosta. Vicino al cadavere c'era del cibo. Sul corpo aveva dei tagli, non si escl ...dire

Donna trovata morta in Valle d'Aosta in una cappella diroccata: aveva ferite sul corpo, ipotesi omicidio - Una donna è stata trovata morta nel comune di La Salle in Valle d'Aosta. Sul corpo, Trovato sul sentiero di un bosco, verrà disposta nelle prossime ore dall'autorità giudiziaria l'autopsia per ...ilmessaggero