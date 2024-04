Trofeo Princesa Sofia di Vela | Tita-Banti conquistano la prestigiosa gara di Coppa del Mondo

(Di sabato 6 aprile 2024) Palma di Maiorca, 6 aprile 2024 – L’Italia dellaha conquistato un eccezionale poker di podi indel. Nellatappa deldi Palma di Maiorca, gli Azzurri hanno collezionato grandi successi. Ruggeroe Caterinahanno conquistato ladi Nacra 17. E la coppia tricolore, già oro olimpico, mondiale ed europeo, aggiunge un’altra preziosa medaglia in bacheca. Secondi e dietro di loro, si sono piazzati Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, sempre nella classe. Sul terzo gradino sono saliti i britannici John Gimson ed Anna Burnet. Ma non solo. Anche nel 49erFX arriva un successo prestigioso. Lo hanno ottenuto Jana Germani e Giorgia Bertuzzi che hanno conquistato l’oro. ...

