Trinchera | «Gotti scelta giusta Su Milan Lecce…»

Trinchera: “Lecce, con la Roma bella prestazione. A Milano per fare bene, servirà non commettere errori” - Il direttore sportivo del Lecce aspetta i rossoneri: "Se si commettono errori una squadra come il Milan non dà scampo" ...calciolecce

Gotti disegna un Lecce multiuso - Il tecnico del Lecce Luca Gotti grazie alla sosta ha potuto conoscere in maniera più profonda la squadra a disposizione in vista della partita di lunedì contro la Roma di Daniele De Rossi.trnews

Lecce, Sticchi Damiani: 'L'esonero di D'Aversa, Gotti e il lavoro di Corvino: vi dico tutto' - Il momento della squadra, l`esonero di Roberto D`Aversa e l`arrivo di Luca Gotti in panchina, il lavoro di Pantaleo Corvino ma non solo. Il presidente del Lecce.calciomercato