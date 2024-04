Trampolino elastico | Italia fuori dalle finali dei sincro Patisso Colonna e Marco Lavino ci riprovano nell’individuale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) A Guimaraes (Portogallo) proseguono gli Europei 2024 di. Mattinata riservata alle qualificazioni del, specialità non prevista alle Olimpiadi (a Parigi si gareggerà esclusivamente). Le coppie azzurre sono state eliminate, non riuscendo ad approdare alleche in serata assegneranno le medaglie. Samuelehanno concluso al 14mo posto con il punteggio di 47.800. Gli azzurri, che domani saranno impegnati nelle semiindividuali, non sono riusciti a rientrare tra i migliori otto binomi e a battagliare per un posto sul podio continentale. Primeggia Francia 2 di Pierre Gouzou e Morgan Demiro-O-Domiro (51.670), davanti ai connazionali Julian ...