Tragico scontro tra auto e moto in provincia di Latina | muore centauro 41enne

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Ha purtroppo avuto conseguenze tragiche l’incidente verificatosi questo pomeriggio lungo via del Genio Civile ad Aprilia. A perdere la vita un uomo di 41 anni che viaggiava in sella alla suacicletta, una Honda CR Fireblade. A quanto si è appreso il mezzo a due ruote avrebbe centrato in pieno una Toyota Auris che procedeva nella stessa direzione, e cioè provenendo da Campo di Carne e dirigendosi verso la Pontina. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale ed il 118. I sanitari hanno a lungo provato a rianimare l’uomo che in primo tempo sembrava reagire alle cure, tanto che è stato fatto anche alzare l’elicottero per il trasporto a Roma ma, poco dopo, il cuore delha smesso di battere.

