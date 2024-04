Traffico Roma del 06-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto circolazione rallentata lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina è il bivio per Napoliintenso sulla-fiumicino rallentamenti in avvicinamento allo svincolo per il raccordo anulare in direzionein centro la polizia locale segnalare rallentamenti per incidente su via Tagliamento altezza di Adige ed ancora un altro incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di via Giovanni genocchi in direzione raccordo sulla via Pontina ancora 2 km di coda in corrispondenza di Castel di Decima verso Pomezia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In ...