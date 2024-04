Traffico Roma del 06-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare rallentamenti e code tra via Laurentina ed il bivio per Napoliin fila sulla via Pontina per lavori tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Pomezia e tra via di Trigoria e Castel di Decima Nella direzione opposta segnalato dalla polizia locale un incidente in via Nomentana altezza via Gorizia rallentamenti verso il centro alla fiera diin svolgimento Romics per gli appassionati del fumetto dell’animazione è molto altro predisposto un servizio speciale regionale di Trenitalia in condivisione con regione Lazio potenziando l’offerta con 113 In più oggi è 23 In più domenica con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...