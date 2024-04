Traffico Roma del 06-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del Mare via TuscolanaIncoronato poi sulla via Pontina per lavori e incidente tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Pomezia modificarla circolazione attorno allo stadio Olimpico dove alle 18 si svolgerà il derby-lazio in corso una manifestazione in piazza dell’esquilino fino alle 18 tra via Cavour E l’obelisco possibili modifiche alla circolazione è per il trasporto pubblico di zona alla fiera diin svolgimento Romics per gli appassionati di fumetto e dell’animazione molto altro predisposto un servizio speciale per il trasporto pubblico con 11 convogli straordinari per la linea fl1 Orte Fiumicino oggi e domani domenica 7 Aprile per i dettagli di questi altre notizie potete ...