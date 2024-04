Traffico Roma del 06-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare file tra via Nomentana ed il bivio per la 24L’Aquila 4 km di coda per lavori su via Pontina tra Spinaceto e via di Pratica verso Pomezia riaperta al transito via dei Colli della Farnesina precedentemente chiusa per lavori in corso una manifestazione in piazza dell’esquilino tra via Cavour e l’obelisco fino alle 18 possibili modifiche alla circolazione e per il trasporto pubblico di zona attivate le discipline diintorno alla zona dello stadio per il derby-lazio allo stadio Olimpico valido per la 31esima giornata di Serie A il calcio d’inizio alle 18Già intenso e code sulla tangenziale Tra via Salaria e via dei Campi ...