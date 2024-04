Traffico Roma del 06-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto auto in fila sulla via Pontina per lavori tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Pomezia sul tratto Urbano della 24 file tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpicointenso su via Flaminia in direzione della tangenziale allo stadio Olimpico oggi alle 18 l’appuntamento con il derby e-lazio già dalle 14 disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e nei quartieri limitrofi per il notevole afflusso dei tifosi attenzione dunque alla segnaletica predisposta per l’occasione riaperta al transito via dei Colli della Farnesina precedentemente chiusa per lavori in programma una manifestazione in piazza dell’esquilino dalle 15 alle 18 tra via ...