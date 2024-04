Traffico Roma del 06-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto Buon pomeriggio code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Tuscolana e l’ardeatina in esterna invece abbiamo code pertra laFiumicino è la via del Mare trafficata con code a tratti anche la tangenziale Tra la Salaria è via di Tor di Quinto nelle due direzioni allo stadio Olimpico oggi alle 18 l’appuntamento con il derby-lazio già dalle 14 disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio nei quartieri limitrofi per il notevole afflusso dei tifosi attenzione dunque alla segnaletica predisposta per l’occasione poi abbiamo code per incidente esulla via Pontina tra Spinaceto e Castelno verso Pomezia trafficata con code anche la colomba tra Mezzocammino e ...