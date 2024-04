Traffico Roma del 06-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia trafficata anche la carreggiata esterna tra a piedi resta chiusa per lavori la rampa di accesso di via Enrico Pestalozzi alla galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico code per un incidente sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia per interventi di manutenzione urgenti tra via Prenestina e Tor de’ schiavi le linee tram 5 14 e 19 in direzione Gerani Togliatti limitano il servizio al largo Preneste attivo un servizio bus sostitutivo ancora per quanto riguarda il trasporto pubblico resta sospesa la lineaViterbo tra Bracciano e Anguillara per un intervento dell’autorità giudiziaria maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...