Traffico Roma del 06-04-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 6 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità potature in corso a piazza e Cairoli è chiusa la corsia tranviaria di via Arenula sino a poco prima delle 20 bus navetta sulla linea 8 le prime partenze dei tram dai capolini a questa sera saranno alle 20:03 Da Piazza Venezia e alle 19:35 dal Casaletto modifiche anche per la linea 781 che è sempre sino alle 20 sarà limitata in via del Teatro Marcello ancora oggi nuova fase di potature a Testaccio sino alle 17 in via Galvani resterà chiusa altra via Beniamino Franklin e via Nicola zabaglia in questo caso cambiare itinerario sono le linee 718 719 775 interventi urgenti di potature anche in via Prenestina via Tor de Schiavi le linee tram 5 14 sono belle in direzione Gerani Togliatti limitano il servizio al largo Preneste bus navetta tra Largo Preneste e ...