Traffico Roma del 06-04-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 6 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno Bentrovati dalla redazione in aumento ilquesto sabato mattina sulle strade principali della capitale la polizia locale segnala un incidente in via Pontina al chilometro 20 in prossimità di via di Pratica in direzione Pomezia in centro manifestazione in piazza Castellani dalle 10 alle 13 nei pressi del Ministero della Salute altra manifestazione nel pomeriggio dalle 15 alle 18 in Piazza dell’esquilino possibili ripercussioni aldi zona da oggi dalle 9 alle 16 divieto di transito a causa di lavori di potatura in via di torricola tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola per i trasporti sulla lineaViterbo ancora sospensione tra Bracciano e Anguillara per un intervento dell’autorità giudiziaria per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...