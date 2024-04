Tortano con salsiccia e friarielli | in mezz’ora è pronto!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 aprile 2024) Il, per chi non lo conosce, è una ciambella salata napoletana dal sapore rustico e genuino. L’impasto è soffice e arioso, simile a quello della pizza e non ha eguali! Ma se ne abbiamo voglia e non abbiamo tanto tempo a nostra disposizione, possiamo abbreviare di gran lunga i tempi. Come? Con i rotoli pronti di pasta pizza! Il ripieno, in questo caso, l’ho preparato con le cime di rapa surgelate, acquistate all’Eurospin, e devo dire che nonostante siano usciti dei pezzi grossolani, che ho tagliato con una forbice da cucina durante la cottura, il risultato ha sbalordito tutti. Ho disposto fettine sottili di provola dolce sulla superficie dell’impasto, garantendo che durante la cottura il ripieno dinon avrebbe bagnato la pasta della pizza. Non è certo un piatto leggero, ma vale la pena assolutamente ...