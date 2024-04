Torna Novellando | viaggio narrativo nella letteratura italiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Pisa, 6 aprile 2024 - Martedì 9 aprile alle 17 alla Domus Mazziniana di Pisa in via Massimo D'Azeglio 14 tornerà l'iniziativa, il ciclico appuntamento dicon le novelle di Giovanni Boccaccio, Grazia Deledda, Luigi Pirandello e Dino Buzzati. I testi verranno letti e recitati dagli attori Giacomo Lemmetti e Cherchi Giancarlo con l'introduzione critica della professoressa Sandra Lucarelli, nota critica letteraria e poetessa, e del Presidente della Domus Mazziniana Pietro Finelli. Un interessanteal suo secondo appuntamento, inaugurato solo lo scorso mese di marzo sempre da Giacomo Lemmetti alla bio-caffetteria coworking OpenPi di Pisa e destinato a destare un sempre maggior interesse per gli amanti dei grandi autori di ogni tempo, ...