Torna il ladro dei negozi Preso di mira anche un supermercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Perugia, 6 aprile 2024 – Ci risiamo: ildei profumi, dopo uno stop relativamente lungo, colpisce ancora. E questa volta ha pensato bene di rifornirela dispensa, con un blitz aldi piazza Matteotti. Tutto è successo ieri nel primissimo pomeriggio. Il balordo, dicono i poliziotti intervenuti con due volanti, è sempre lo stesso, in quanto la descrizione corrisponde all’autore degli altri colpi precedenti. La dinamica non cambia: entra dentro veloce come un lampo, elude la sorveglianza e porta via quello che trova a portata di mano. La corsa fuori daie poi via per dileguarsi nel dedalo dei vicoli del centro storico. Da Douglas, la profumeria di piazza della Repubblica presa dicon frequenza più che mensile, ormai sono rassegnati. "Noi - dice la gerente – non ...