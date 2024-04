Torna ’Creativando’ con i mercatini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel Copparese, domenica, non mancheranno le iniziative. A Copparo, in piazza della Libertà,no gli appuntamenti con ‘Creativando’, icreativi organizzati in collaborazione con ComArt e con il patrocinio del Comune di Copparo. In piazza della Libertà si potranno trovare le bancarelle i prodotti di creativi e appassionati tutte le prime domeniche del mese dalle 9 alle 19. Le date successive saranno dunque il 5 maggio, il 2 giugno, il 7 luglio, il 1° settembre, il 6 ottobre, il 3 novembre e il 1° dicembre. Sempre a Copparo, sia oggi che domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sarà ancora possibile visitare la mostra ‘Ermanna Chiozzi (1920-2020). Arte e vita, pane e colore’ alla Galleria Civica Alda Costa. È disponibile anche il catalogo della mostra, il cui ricavato verrà devoluto all’Associazione A-rose. Allegria, con tante ...