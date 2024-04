Torino | Bellanova scoppia a piangere | record di Zapata

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo Empoli-Torino , queste le parole del tecnico ai margini della sfida persa per 3-2 al Castellani Un affranto Ivan Juric ha interloquito con i cronisti ... (calcionews24)

Juric: "Juve, arriviamo fiduciosi. Zapata il migliore mai allenato" - Juric successivamente ha aggiunto: " Ora abbiamo il derby contro la Juventus, non l'abbiamo mai vinto con me in panchina e cercheremo di dare un grande gioia ai nostri tifosi. Per me la partita di ogg ...tuttosport

Juric: “Errori clamorosi, quello di Bellanova è una disgrazia. Fiduciosi per il derby” - Juric è tornato sul derby: “Abbiamo fatto dei buoni derby, a parte l’ultimo. Spesso abbiamo perso sui calci piazzati, dove la loro forza è dominante. Io la squadra la vedo bene, a inizio anno la ...toro

Torino, Juric: "Non abbiamo mai giocato così bene contro l'Empoli, sfortuna" - Nonostante la doppietta di Zapata il Torino è stato costretto ad arrindersi contro l' Empoli. I granata hanno infatti perso per 3 -2, battuti dalle reti di Cambiaghi, Cancellieri e Niang. Al termine ...gianlucadimarzio