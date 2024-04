Todo Modo | le anticipazioni della puntata del 6 aprile su Rai 3

(Di sabato 6 aprile 2024), ospiti e streaming Rai 3 Stasera, sabato 62024, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda, il nuovo programma di Emilia Brandi che entrerà nel mondocriminalità organizzata attraverso reportage inediti, testimonianze e ospiti d’eccezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.e ospiti Un racconto di storie di vita che vede protagonisti donne e uomini, vittime, carnefici e uomini dello Stato con testimonianze in studio di chi lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e la corruzione, ma anche un viaggio nel nostro paese attraverso territori di una bellezza struggente ed incontaminata. In questadisarà ...

Stasera in tv, film e programmi di sabato 6 aprile: Amici e I migliori anni - I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Todo Modo (Rai 3), In altre parole (La7) Corriere della Sera è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere ...corriere

La storia di un killer pentito a "Todo Modo" - Nella terza puntata di “Todo Modo” - il nuovo programma condotto da Emilia Brandi, in onda sabato 6 aprile alle 21.45 su Rai 3 - sarà raccontato un territorio, il Casertano, dove negli anni ‘80 la ...rai