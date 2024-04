TNA | Ufficiale la firma di Jonathan Gresham

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo il video promo visto nell’ultima puntata di iMPACT, la TNA ha ufficializzato sul proprio sito e i profili social, laesclusiva con. L’ex campione del mondo ROH è quindi ufficialmente parte del roster TNA segnando di fatto il suo ritorno nella compagnia dopo gli stint del 2022 e 2023. BREAKING: TNA Signs @TheJon! Read more: pic.twitter.com/A59oVYfksq— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 5, 2024

