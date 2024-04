TNA 04 04 2024 L’ascesa di Nic Nemeth

(Di sabato 6 aprile 2024) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di TNA Impact. Tornati dopo le vacanze di Pasqua, la direzione ormai è una sola, Rebellion. Non mancano cosi tante settimane a uno dei PPV TNA più attesi dell’anno quindi immergiamoci nella puntata! Mustafa Ali sconfigge Rhino (2,5 / 5) Dopo il match Something richiama Mustafa Ali sul ring. Una delle guardi di sicurezza del campione X-Division interferisce e Mustafa Ali se ne va. The Rascalz sconfiggono FBI (1,5 / 5) Frankie Kazarian sconfigge Chris Bey (3 / 5) Ash By Elegance sconfigge Xia Brookside (3 / 5) Nicsconfigge Alex Shelley (3,5 / 5) Finisce così la puntata con un Nicche continua la sua scalata sempre vittoriosa. Appuntamento con la prossima puntata di TNA Impact tra 7 giorni, come sempre qui su ZonaWrestling.

