Tiepide reazioni degli alleati E la leghista Meini assicura | Non mancherà il loro supporto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Le liste civiche tacciono, Forza Italia pure, mentre da Lega e Fratelli d’Italia arrivano poco più che parole di circostanza. Il terremoto dentro il Carroccio non scalda i cuori della maggioranza. E lecontenute dimostrano ciò che agli osservatori politici cittadini era già noto da tempo: Ziello e Gennai erano da tempo ai margini della coalizione. Anche se sarà il tempo a dire se ledimissioni avranno conseguenze politiche maggiori rispetto a quelle che si intravedono già ora all’orizzonte. Intanto però neppure gli organismi di partito sembrano stracciarsi le vesti per il passo indietro del deputato e sia Elena Meni, fedelissima di Susanna Ceccardi, commissaria provinciale del partito e consigliera regionale del Carroccio, sia il segretario cittadino Marcello Lazzeri ribadiscono il massimo sostegno a Conti e fanno finta di non ...