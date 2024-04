Tiberio Timperi torna in radio su RTR 99

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 6 aprile 2024)- RTR 99 (dal profilo Instagram dellasi dedica al ‘primo amore’. Se dal lunedì al venerdì è impegnato al timone de I Fatti Vostri, la domenica tornerà laddove tutto è iniziato ossia inha cominciato a muovere i primi passi in alcune realtà piccole comeMare Cesenatico e Puntodi Firenze, è poi sbarcato in emittenti nazionali come1, R101 e2 (al 2017, con2 Come Voi, risale la sua ultima esperienza da speaker). Ora tornerà in unalocale. Da domani e per ogni domenica, però,sarà on air su RTR 99 con Solo di Domenica, dalle 17 ...