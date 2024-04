Thuram | se ci sei batti un colpo A secco | ma con un’attenuante

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo il gol contro la Salernitana che lo ha portato a quota 10 in Serie A, Marcusha tirato il freno. Nelle ultime cinque uscite stagionali, infatti, l’attaccante francese non è più riuscito a trovare la via del gol. Ma con l’attenuante dell’infortunio e del seguente recupero. ULTIMO GOL – L’ultimo gol di Marcusin maglia Inter risale al 16 febbraio, quando, nel 4-0 casalingo contro la Salernitana, il francese ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Poi, il nulla. Colpa anche dell’infortunio che arriverà solo quattro giorni dopo, martedì 20 febbraio, nella sfida di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid. Un problema muscolare che ha portato l’attaccante ex Borussia Monchengladbach a saltare le sfide contro Lecce e Atalanta, per poi rientrare contro il Genoa per uno scampolo di partita., cinque ...

