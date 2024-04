The Witcher 4 | una nuova trilogia è in programma dopo Polaris?

(Di sabato 6 aprile 2024) Un nuovo report pubblicato da CD Projekt ha svelato qualcosa sui nuovi piani riguardanti il futuro di The4. Lasaga inaugurata da Thedarà ufficialmente inizio a unadi esperienze videoludiche ad altissimo budget. Un nuovo iniziola saga con protagonista Geralt di Rivia, che ci porterà a risolvere eventi sconosciuti con una grafica che promette di essere nextgen. Cambierà anche il motore grafico adottando Unreal Engine 5, rappresentando un forte cambiamento rispetto al passato di CD Projekt, che finora ha utilizzato il Red Engine per realizzare The3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077. Il nuovo videogioco sarà un pilastro fondamentale nella strategia a lungo termine presentata da CD Projekt nell’ottobre del 2022 con il ...

CD Projekt RED ha svelato che attualmente il team interno che si sta occupando dello sviluppo di The Witcher 4, contraddistinto dal nome in codice di Project Polaris, ha superato le 400 persone ... (game-experience)

CD Projekt RED sta valutando la possibilità di concedere in licenza le IP di Cyberpunk e The Witcher ad altre società per sviluppare dei giochi mobile, cercando in questo modo di espandere come si ... (game-experience)

I tre attori si uniscono al cast della quarta stagione di The Witcher di Netflix con Liam Hemsworth. The Witcher ha aggiunto al suo cast le star del Distretto 9 e di Roma. Il popolare show Netflix è ... (movieplayer)

L’ombra lunga del Dark Fantasy tra Banishers e The Witcher - Nonostante sia un fantasy a tutti gli effetti, The Witcher 3 riesce a fotografare un mondo “fantastorico” in modo perfetto Anzitutto, è bene dire che si tratta di una definizione dell’autore di ...player

The Witcher arruola Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn nella quarta stagione - Gli attori interpreteranno tre personaggi noti ai fan dei romanzi nei nuovi episodi della serie che arriveranno prossimamente su Netflix.comingsoon

The Witcher: Stagione 4, il cast si arricchisce di altre star per nuovi personaggi - La rivista Variety ha svelato altre tre star che si aggiungono al cast di The Witcher: Stagione 4, andando a interpretare tre nuovi ruoli.multiplayer