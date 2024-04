The Witcher 4 e Cyberpunk “2” saranno “AAAAA” | CD Projekt prende in giro Ubisoft

(Di sabato 6 aprile 2024) Un dirigente di CDRED ha sostanzialmente preso ined il suo etichettare Skull and Bones nientemeno che un gioco “AAAA”, affermando che The4 ed il sequel di2077addirittura un ““. Come riportato da GamesRadar, nel corso di una recente riunione finanziaria dedicata alle relazioni con gli investitori Karolina Gna?, vicepresidente della società polacca, ha riservato una sorta di frecciatina al publisher francese ed al suo tentativo di descrivere le qualità di Skull And Bones. Ricordiamo infatti che Tripla A è solitamente un’etichetta data ai giochi di successo da parte dei publisher, descrivendo grazie ad essa in particolar modo i titoli che possono contare su investimenti imponenti e che superano di solito almeno i ...

