“The Voice Senior” | pesante stoccata di Gigi D’Alessio in finale | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 aprile 2024) News Tv. Ieri, venerdì 5 aprile 2024, è andata in onda ladi The. I 12 cantanti in gara si sono esibiti e alla fine della prima manche sono arrivati solo in 4. Il pubblico da casa poi ha eletto il vincitore: Diana Puddu. Prima del televoto però,ha fatto una precisazione che suona proprio come una frecciatina ad un altro famoso programma che ha come protagonista la musica.voleva dire il cantante? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “The”, ecco chi ha vinto questa edizione: “Un fenomeno” Leggi anche: “Affari tuoi”, Federica e Luca prima commuovono e poi perdono tutto, il commento sul televoto Antonella Clerici, all’inizio della ...