The Voice Senior | le pagelle della finale | Gigi D’Alessio si toglie i sassolini 9 | i Pooh senza tempo 10

(Di sabato 6 aprile 2024) L’edizione 2024 di Theè giunta alla puntata conclusiva. Quest’episodioè stato, ovviamente, pieno di emozioni e di grandi melodie, grazie alle esibizioni dei dodici concorrenti finalisti dello show musicale. Ma tra le diverse performance e i racconti pieni di pathos c’è stato spazio anche per una frecciatina lanciata dae per l’esibizione straordinaria deisidalla scarpa: 9 I protagonisti di Thesono, ovviamente, i diversi cantanti in gara, ma anche i quattro straordinari coach del programma televisivo sono certamente centrali per la buona riuscita dello show. Anche se nella puntata ...

La quarta edizione di The Voice Senior si è conclusa con la serata finale che ha avuto luogo il 5 aprile 2024 . A contendersi la vittoria, in questo episodio conclusivo dello show musicale, ben ... (dilei)

Sonia Zanzi chi è la cantante di The Voice Senior Sonia Zanzi è la cantante finalista di The Voice Senior 2024, nota anche come Sonia Davis. La sua storia è affascinante: da ballerina e cantante , ... (spettacoloitaliano)

Cosa vince il vincitore di the Voice Senior ? Diana Puddu ha vinto The Voice Senior 2024, ma in molti si chiedono quanto guadagna il vincitore come cachet . Ebbene, la trasmissione di Antonella ... (spettacoloitaliano)

Diana Puddu vince The Voice Senior 2024: la gioia di Gigi D’Alessio - Antonella Clerici ha aperto l’ultima puntata di The Voice Senior 2024, svelando la sua grande emozione per essere giunta alla fine di questo percorso e per la diretta televisiva, che caratterizzava ...dilei

The Voice Senior 2024, c'è la vincitrice: è del team di D'Alessio, i commenti dei napoletani - Come sempre non mancano le polemiche sui social. La vincitrice della quarta edizione di The Voice Senior 2024, talent show condotto da Antonella Clerici, è Diana Puddu del team di Gigi D’Alessio. Ieri ...areanapoli

Cosa vince il vincitore di the Voice Senior, quanto guadagna: cachet e premio - Diana Puddu ha vinto The Voice Senior 2024, ma in molti si chiedono quanto guadagna il vincitore come cachet. Ebbene, la trasmissione di Antonella Clerici si contraddistingue proprio da questo ...spettacoloitaliano