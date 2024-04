“The Voice Senior” | ecco chi ha vinto questa edizione | “Un fenomeno”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 aprile 2024) News Tv. Ieri, venerdì 5 aprile 2024, è andata in onda la finale didi The. A fine puntata, Antonella Clerici ha proclamato il vincitore del talent show Rai. Il primo classificato ha conquistato il pubblico e lo dimostra il televoto: ha ottenuto infatti il 45,06% dei consensi nel voto finale. Il suo coach non aveva dubbi a proposito della sua vittoria. “È un, l’emblema di The. Ha una voce straordinaria e stupenda”, ha affermato. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Federico Fashion Style torna in tv ma… apriti cielo: “Non ne avevamo bisogno” Leggi anche: Beatrice e Garibaldi, amore “clandestino” dopo il GF: spunta l’indizio clamoroso Chi sono i quattro finalisti A contendersi la vittoria, ...