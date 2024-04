The Voice Senior | Diana Puddu vince la finale | chi è la casalinga sarda che ha emozionato tutti

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Theè un talent show televisivo italiano trasmesso in prima serata su Rai 1, appartenente al genere dei talent show. Questo programma rappresenta lo spin-off di Theof Italy, il quale è stato trasmesso su Rai 2 dal 2013 al 2019. Le trasmissioni avvengono presso lo studio 2000 situato nel Centro di Produzione Rai di via Mecenate a Milano, e il conduttore è Antonella Clerici. I membri della giuria includono Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e Arisa. Nella serata di ieri, 5 Aprile 2024, è stata trasmessa ladi The, durante la quale è stata annunciata la vincitrice.LA...

