The Voice Senior 4 | vince Diana Puddu del team di Gigi D’Alessio | la stoccata del cantante partenopeo durante la finale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 aprile 2024) Ieri sera su Rai Uno è andata in onda ladi The, lo show canoro condotto da Antonella Clerici nel quale gli over 60 con una passione per il canto si mettono in gioco con l’intento di mostrare a tutti il proprio talento e avere una rivincita personale. A trionfare è stataPuddo,60enne deldi, la quale ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e per anni ha fatto la casalinga, ma ha sempre coltivato dentro di sé la passione per il canto, che l’ha portata fino al palco di The, dove ha avuto modo di far ascoltare a tutti il suo talento, misurandosi con pezzi importanti del repertorio musicale italiano. Alle Blind Auditions, infatti, si è presentata con ...