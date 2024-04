Tesla | arriva il Robotaxi | Elon Musk lo presenterà ad agosto

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – Il produttore statunitense di veicoli elettriciha in programma di svelare la tanto promessa auto a guida autonoma "" l'8, ha annunciato venerdì il capo di, l'imprenditore miliardario, non ha fornito ulteriori dettagli nel suo brevissimo post sulla piattaforma di social media X, ex Twitter, di cui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al ...