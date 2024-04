Terremoto L’Aquila | Meloni | “Modello di risposta dello Stato” Mattarella | “La piena ricostruzione è un dovere”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 06 aprile 2024 – Ildel, 15 anni dopo. “Oggi l’Italia rende omaggio alle 309 vittime deldel 6 aprile 2009 e si stringe alla comunità aquilana e abruzzese, a chi quella notte ha perduto gli affetti più cari e a tutti coloro che, con tenacia e determinazione, hanno contribuito alla rinascita della città”, il messaggio della premier Giorgia. Le parole di Giorgia“L’ Aquila è un, per lache loha dato fin dalla gestione dell’emergenza, passando per lafino alla rigenerazione degli ultimi anni, di cui si stanno vedendo i primi effetti”, ha sottolineato pa presidente del Consiglio. “Il Governo – ha ricordato - è impegnato per dare ...