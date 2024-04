Terremoto L' Aquila | 15 anni fa il sisma che devastò la città

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) - E' la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Alle 3.32 del mattino si scatena l'apocalisse con una scossa didi 5,8 gradi della scala Richter che in pochi minuti distrugge gran parte del centro storico dell'e molti paesi vicini. Il bilancio è pesantissimo: 309 le vittime, 1.600 i feriti di cui 200 gravissimi, decine di migliaia gli sfollati. Ilviene avvertito in tutto il Centro Italia, fino a Napoli. Onna è il paese più colpito: il 70% dell'abitato viene distrutto dalla violenza del. Sono trascorsi 15dal violentochelaabruzzese. La macchina dei soccorsi si attiva immediatamente e a L'arrivano anche tantissimi volontari che si mobilitano da tutta Italia. ...

