Terremoto dell’Aquila | Mattarella | “Ricostruire è un dovere”

(Di sabato 6 aprile 2024) L’Aquila, 6 aprile 2024: “Ildi quindici anni or sono, nella notte tra il 5 il 6 aprile, sconvolse L’Aquila e il territorio circostante, strappando alla vita più di 300 persone. La distruzione si abbatté sul centro storico, sulla periferia, sui borghi vicini, lasciando tutta la Comunità nazionale attonita e sconvolta. Il Paese seppe reagire, mobilitando tutte le proprie energie, mentre gli abitanti dell’area colpita dal sisma trovarono la forza per iniziare ale case, i luoghi di lavoro, le scuole, per recuperare – per quanto possibile – le bellezze artistiche. Il percorso di rinascita di quella terra è divenuto un traguardo e un patrimonio civico comune“. E’ quanto dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, in una nota apparsa sul sito del Quirinale, con riferimento al 15mo anniversario del ...