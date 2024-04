(Di sabato 6 aprile 2024) Quindici anni non cancellano il dolore. Non ne basterebbero mille, probabilmente. Soprattutto per chi è rimasto e ricorda ogni 6 aprile quello che ha perso nel 2009 all'durante il...

Una fiaccolata nelle stesse ore in cui, 15 anni fa, si registrò la prima scossa: L’Aquila ricorda le vittime del terremoto del 2009 (notizie.virgilio)

Il 3 aprile un terremoto di magnitudo 7.4 ha causato numerose vittime e danni ingenti (FOTO) in un'importante capitale. Negli stessi giorni, in un'altra zona del mondo si è verificato un ... (tg24.sky)

Terremoto dell'Aquila, il ricordo di Giustino Parisse che perse i figli: «Il senso di colpa mi insegue ovunque» - Quindici anni non cancellano il dolore. Non ne basterebbero mille, probabilmente. Soprattutto per chi è rimasto e ricorda ogni 6 aprile quello che ha perso nel 2009 all'Aquila durante ...leggo

Scossa di Terremoto sul Gargano - Un Terremoto di magnitudo 2.3 è stato localizzato sul Promontorio ... La scossa registrata dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma è l'undicesima dall'inizio ...foggiatoday

Sisma a New York, tremano i grattacieli - Terremoto di magnitudo 4,8, epicentro in New Jersey. Breve stop ai voli negli aeroporti, ma nessun danno ...corriere