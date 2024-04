Terremoto dell' Aquila | Giustino Parisse ricorda i figli morti 15 anni fa | «Il senso di colpa mi perseguita Ormai mi è vietato pure sognare»

(Di sabato 6 aprile 2024) Quindicinon cancellano il dolore. Non ne basterebbero mille, probabilmente. Soprattutto per chi è rimasto eogni 6 aprile quello che ha perso nel 2009 all'durante il...

Il 3 aprile un terremoto di magnitudo 7.4 ha causato numerose vittime e danni ingenti (FOTO) in un'importante capitale. Negli stessi giorni, in un'altra zona del mondo si è verificato un ... (tg24.sky)

Quindici anni non cancellano il dolore. Non ne basterebbero mille, probabilmente. Soprattutto per chi è rimasto e ricorda ogni 6 aprile quello che ha perso nel 2009 all'Aquila durante il... (leggo)

15 anni dal Terremoto dell’Aquila, a Onna molte famiglie vivono ancora nei moduli provvisori: “Case pronte ma mancano i sottoservizi” - “Inclusività Siamo fantasmi per il sistema scolastico”. Le storie degli assistenti dei bambini disabili in aula: “Faccio il rider per Deliveroo come secondo lavoro” ...ilfattoquotidiano

COMUNE DI L’AQUILA * ANNIVERSARIO SISMA: « PER IL XV 6 APRILE FIACCOLATA E ACCENSIONE DEL BRACIERE, AL PARCO dellA MEMORIA - Il Comune dell’Aquila, con la partecipazione dell’Associazione familiari vittime del Terremoto, ha organizzato l’iniziativa a cui ha preso parte il sindaco Pierluigi Biondi insieme ad altri ...agenziagiornalisticaopinione

Terremoto dell'Aquila, il ricordo di Giustino Parisse che perse i figli: «Il senso di colpa mi insegue ovunque» - Quindici anni non cancellano il dolore. Non ne basterebbero mille, probabilmente. Soprattutto per chi è rimasto e ricorda ogni 6 aprile quello che ha perso nel 2009 all'Aquila durante ...leggo