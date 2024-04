Terremoto ai Campi Flegrei | ancora scia sismica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) Tremala terra nei: dopo lome sismico registrato stanotte, un’altra scossa diè stata localizzata nella caldera del supervulcano alle ore 13.59 di oggi, sabato 6 aprile. L’evento sismico, che è stato localizzato in mare, nel Golfo di Pozzuoli, è stato distintamente avvertito dagli abitanti della città flegrea, soprattutto sulla costa, e nelle zone limitrofe. La scossa è stata prolungata, anche se non si conosce, attualmente, la magnitudo. Questa zona d’Italia, nota per la sua intensa attività vulcanica sottostante e per la presenza del famoso supervulcano, ha una lunga storia di movimenti sismici, che risvegliano periodicamente la preoccupazione tra i residenti e gli esperti di vulcanologia. Gli...