Terremoto a New York Ondeggiano i grattacieli Sospeso il Consiglio Onu

(Di sabato 6 aprile 2024) Idi Newhanno tremato ieri per unche ha provocato momenti di ansia in città, ma per fortuna nessun danno. Mezzo minuto di scosse sono state registrate alle 10.23 ora locale con epicentro a Lebanon, in New Jersey, 80 chilometri a ovest dalla Grande Mela, e magnitudo 4.8. Il, che ha fatto scendere la gente per strada, è stato avvertito da 42 milioni di persone (la stima è dello US Geological Survey) lungo la costa Est, da Boston a Filadelfia. Il presidente Biden è stato avvertito e ha parlato con il governatore del New Jersey, Phil Murphy, per offrire assistenza se necessario. Per motivi precauzionali sono stati sospesi atterraggi e decolli nei maggiori scali della zona tra cui JFK e Liberty-Newark in modo da consentire ispezioni alle piste. È stato anche chiuso l’Holland Tunnel ...

