Ternana Modena 0-0 | canarini fermi a più 4 sulla zona playout

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – A conti fatti, il migliore in campo risulta Iannarilli, portiere della. Al quale vanno riconosciuti i meriti di almeno tre interventi decisivi. Tuttavia, apprezzate le qualità dell'estremo difensore umbro, ilcontinua a dimenticarsi parole del tipo “concretezza” o “incisività” e non ci riferiamo solo all'attaccante che non riesce a segnare ma a chiunque si presenti davanti ad una potenziale azione da gol. Con 14 conclusioni complessive verso la porta, una partita del genere iavrebbero dovuto portarla a casa, senza troppi giri di parole. Il valore dell'avversario era quel che era, laha difficoltà da vendere e di qualità nella sua rosa non ce n'è, se non in alcuni singoli che, da soli, non possono comunque inventare calcio. L'impressione, dopo ...