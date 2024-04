Termovalorizzatore più potente Arrivano 16 milioni per la turbina

(Di sabato 6 aprile 2024) Via libera, con i piani attuativi del decreto Energia, ai 16di euro di finanziamento che consentiranno la realizzazione del sistema che permetterà di sfruttare il vapore prodotto attraverso l’impianto di termovalorizzazione di Borsano per alimentare il fabbisogno di 500 famiglie collegate al sistema di teleriscaldamento nei Comuni di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza. I piani attuativi del Decreto, arrivati a fine marzo, hanno infatti reso disponibile il finanziamento che consentirà lo sviluppo del piano industriale di Neutalia, la società che si occupa della gestione deldi Borsano: un piano che prevede di adottare un nuovo turbogruppo, piùed efficiente, capace di produrre 16 MW di potenza grazie al recupero di tutto il vapore prodotto dall’impianto. Come da cronoprogramma, il piano dovrà ...

