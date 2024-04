Tenta di rubare telefono a poliziotta ma viene arrestato

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi rapinare delunalibera dal servizio, mabloccato econ l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto ieri al Centro Direzionale di Napoli: protagonista un 32enne con precedenti di polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in viale della Costituzione angolo Cavalcavia Nord, per la segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune guardie giurate che, assieme ad unalibera dal servizio, avevano fermato un uomo in forte stato di agitazione. Inoltre, gli operatori hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto il cellulare all’agente di ...

