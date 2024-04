Tensioni tra Russia e Ucraina e Nato | cosa sta succedendo

Così la libertà degli Impressionisti cambiò il mondo 150 anni fa - e il suo sostanziale significato sta nella tensione tra le risposte contraddittorie». Rifletto su questo anche mentre vedo il cartellone della mostra che sto andando a visitare, un rettangolo ...ilgiornale

Tensioni e scontri a Bologna, arresto, presidio e corteo contro la riqualificazione delle scuole Besta - Tensioni con la stampa durante l'assemblea al parco ... occupato da membri del comitato Besta e altri attivisti che hanno sposato la causa, tra cui esponenti delle frange anarchiche cittadine. Proprio ...ilrestodelcarlino

Enel rinnova impianti elettrici e attiva la nuova linea interrata: lunedì i lavori - I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 8 aprile, a partire dalle or ...arezzonotizie