Tensioni a poche ore dal derby della Capitale | un arresto

(Di sabato 6 aprile 2024) : si tratta di un tifoso romano. Scontri tra centinaia di ultrà Nel pre-partita di Roma-Lazio, che si giocherà oggi pomeriggio 6 aprile 2024, si sono verificati scontri tra tifosi delle due squadre nei pressi dello stadio Olimpico. Circa 200 ultrà, un centinaio per entrambe le squadre, si sono affrontati in via Baccelli, lanciando fumogeni e oggetti contundenti. La polizia è intervenuta per sedare i tafferugli, utilizzando anche i lacrimogeni, e sequestrando bastoni, cacciaviti e mazze. +++Scontri tra tifosi vicino allo stadio Olimpico prima del#RomaLazio. Circa trecento persone coinvolte, interviene la Polizia: arrestato un ultras giallorosso+++#Lazio #pic.twitter.com/Aa2GNH98ls — Spazio Lazio (@ImmobileThe) April 6, 2024 L’Olimpico è blindato, mentre continuano i controlli per monitorare ...