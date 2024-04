Tennis tavolo paralimpico Carlotta | continua il magic moment Dopo Parigi il tricolore a squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)la settimana d’oro diRagazzini.aver conquistato la qualificazione alle Paralimpiadi di, la faentina ha vinto per il terzo anno consecutivo il campionato italiano adidi serie A1 nella classe 1-5 (quelle in carrozzina) con la sua società Lo Sport è Vita Onlus di Montecatone e il titolo individuale nella classe 3, battendo in finale l’esperta Michela Brunelli. Una finale molto combattuta, nella quale la 22enne di Reda è stata lucida fino alla fine. Nella gara ainvece il team imolese ha battuto in finale per 3-1 gli eterni rivali della Fondazione Bentegodi di Verona, proprio come era accaduto nella scorsa edizione. Nel primo singolare la Ragazzini,un primo set dominato, ...