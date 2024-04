Tennis | impresa Sonego | prende l’aereo dal Marocco e batte subito Goffin nelle qualificazioni di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile – Un aereo presoper dimenticare il derby azzurro in cui ha perso contro Berrettini, e alimentare immediatamente il sognovincendo. Una piccola, quella di Lorenzo, compiuta in meno di 24 ore trae Principato. Ieri il torinese, 28 anni, aveva giocato un quarto di finale a Marrakech, battuto da Berrettini, e nemmeno il tempo di tirare il fiato cheha preso un aereo e poi via, per giocare le ‘qualifi’ nel Masters 1000 nel Principato. Dall’altra parte della rete non ha trovato però Fabio Fognini, come da tabellone, ma il belga David. Il ligure, infatti, anche lui reduce da un quarto di finale a ...