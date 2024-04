Tennis | Darderi batte Giron in 2 set | in semifinale a Houston

(Di sabato 6 aprile 2024) L'azzurro si è imposto 6-0, 6-4 e adesso sfiderà Frances Tiafoe(STATI UNITI) - Lucianoapproda alle semifinali dello "U.S. Men's Clay Court Championship", Atp 250 sulla terra battuta con un montepremi da 661.585 dollari, in programma al River Oaks Country Club di. L'italo-ar

L'azzurro vince in tre set, ora Giron HOUSTON (STATI UNITI) - Un grande Luciano Darderi approda ai quarti di finale dello "U.S. Men's Clay Court Championship", Atp 250 sulla terra battuta con un ... (ilgiornaleditalia)

Da Berrettini a Errani, passando per Darderi: italiani a caccia di una finale - Sarà il secondo incontro dalle 14 in Marocco. In serata saranno invece impegnati in America Luciano Darderi e Sara Errani. Darderi, dopo gli splendidi successi su Cerundolo e Giron, affronta Frances ...tennisitaliano

Berrettini-Navone all'ATP Marrakech: dove vedere in tv e streaming - A Marrakech ha battuto prima il tunisino Dougaz, poi Stan Wawrinka e infine l'australiano Vukic. Darderi ed Errani a caccia della finale Berrettini non sarà l'unico azzurro impegnato oggi in ...sport.sky

Tennis: Errani in semifinale a Bogotà, l'attende Osorio - In semifinale Errani affronterà la Tennista di casa María Camila Osorio, che ha battuto la tedesca Tatjana Maria. Luciano Darderi ha superato 6-0, 6-4 lo statunitense Marcos Giron per raggiungere la ...ansa