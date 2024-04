Tempeste magnetiche | quando i ‘brillamenti solari’ possono essere catastrofici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Il 25 marzo scorso è arrivata sul nostro pianeta una forte tempesta magnetica, classificata di classe G4 su una scala di intensità il cui massimo è G5 (il brillamento solare responsabile è stato classificato come X1.1: tale classificazione è spiegata nel seguito). Fortunatamente non ha causato particolari danni, ma ha prodotto soltanto spettacolari aurore boreali a latitudini inusualmente basse. Tali eventi sono causati dai brillamenti solari (o flare), potenti eruzioni di energia superiore a milioni o decine di milioni delle più potenti bombe atomiche. Questi imponenti flussi ad alta energia sono composti da plasma, costituito essenzialmente da protoni, elettroni e, in piccola parte, particelle alfa. Essi generano forti perturbazioni del cosiddetto ‘vento solare’, in termini di variazioni di velocità e direzione ed interagiscono, perturbandolo, con il campo magnetico terrestre. Essi ...