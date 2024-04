Temperature sopra i 30°C e sabbia del Sahara | arriva l’anticiclone Narciso | dove farà più caldo nel weekend

Meteo Pasqua : chi ha pensato di trascorrere i giorni di Pasqua tra scampagnate e gite fuori porta, avrà il sole dalla sua parte. Le previsioni sono tendenzialmente buone in tutta Italia, anche se ... (notizie)

Il sole, il mare e il vento non bastano al Salento per avere il miglior clima d?Italia. Lo certifica la nuova edizione dell?indice del clima realizzato dal Sole 24 Ore che, quasi per... (quotidianodipuglia)